La météo du dimanche 17 mars : averses sur tout le pays et neige sur les massifs

Le temps dimanche sera marqué par un régime d'averses qui traversera le pays, ainsi qu'un épisode neigeux sur les massifs, selon les prévisions de Météo-France.

De la neige sur les Alpes. Le temps sera bien pluvieux le matin de la Charente aux Ardennes. Cette perturbation progressera vers le sud du pays et touchera les régions allant du Sud-Ouest à l'Alsace-Lorraine à la mi-journée. A l'arrière, des pays de Loire au Nord-Est, un régime d'averse se mettra en place. Elles seront par moment soutenues et s'accompagneront parfois de grésil. Des orages éclateront également, ils seront plus fréquents sur la Bretagne.

Dans l'après-midi, cette onde glissera sur le Centre-Est et donnera de la neige sur les Alpes vers 800 mètres. Sur les Pyrénées, quelques chutes de neige feront leur apparition dès 1000 mètres. Sous les averses, des flocons tomberont sur les Vosges et le Jura dès 600 mètres.

Jusqu'à 20 degrés dans le Sud-Est. Proche de la Méditerranée, les passages nuageux seront nombreux le matin. Le ciel sera plus variable dans l'après-midi. La Tramontane atteindra 80 à 90 km/h. Le vent sera assez sensible. Des rafales voisines de 60 km/h souffleront sur les côtes de Manche. Elles atteindront 60 à 70 km/h dans le Nord-Est.

Les minimales seront comprises entre 2 et 6 degrés sur la moitié nord, 4 à 9 degrés dans le sud, jusqu'à 9 à 12 en bord de Méditerranée. Les maximales seront en baisse avec 8 à 12 degrés au nord de la Seine et 11 à 15 degrés ailleurs, encore 17 à 20 degrés dans le Sud-Est.