La météo du dimanche 14 avril : calme mais un peu frais, ciel variable

Le temps dimanche sera calme mais un peu frais, avec un ciel variable, selon les prévisions de Météo-France.

Quelques averses possibles. Un vent d'est à nord-est faible à modéré maintiendra un temps assez frais sur le pays. Les gelées matinales seront fréquentes en campagne, jusqu'à -5 degrés localement de la Champagne au Centre et sur le Massif central. Au meilleur de la journée, les températures plafonneront entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord, 12 à 16 en général au Sud, jusqu'à 20 sur le Roussillon et la Corse.

Côté ciel, les nuages domineront sur les Hauts-de-France, le Grand Est et la Franche-Comté. Quelques averses seront possibles, le plus souvent de neige mais en très faible quantité. Le temps sera très nuageux sur les Alpes frontalières et le nord de la Corse, avec une limite pluie-neige entre 800 et 1.000 m à la mi-journée.

Du mistral jusqu'à 70 km/h. De la Normandie au Centre, au Massif central et au golfe du Lion, le ciel sera généralement dégagé. Le mistral soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales. Sur la façade ouest du pays, une perturbation océanique donnera un ciel couvert avec quelques pluies sur le littoral, les Pyrénées et en Bretagne. Les pluies seront un peu plus fréquentes sur le Finistère.

Le ciel sera voilé du Cotentin au Sud-Ouest, sans pluie. Sur la moitié ouest des Pyrénées, la limite pluie-neige remontera vite à plus de 2.000 m.