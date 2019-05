La météo du dimanche 12 mai : fort Mistral, éclaircies sur le reste du pays

Dimanche, le Mistral sera à nouveau fort et il y aura des éclaircies sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France.

De l'Aquitaine à la frontière belge, de belles éclaircies seront présentes au lever du jour. Elles seront contrariées par quelques grisailles le matin des Pays de Loire à la Normandie. Dans l'après-midi, le soleil sera encore bien généreux sur la moitié ouest et le Nord-Est en général. Des nuages s'inviteront sur les Hauts-de-France en cours de journée.

Temps instable en Corse

Des Alpes à la plaine d'Alsace, le ciel restera couvert le matin avec de petites averses de neige vers 1200 m sur le relief. Des éclaircies parviendront à se développer dans l'après-midi.

Dans le Sud-Est, le ciel sera bien bleu mais le vent sera une fois de plus assez fort. Le Mistral soufflera en rafales comprises entre 80 et 100 km/h sur l'ensemble de la vallée du Rhône, jusqu'à 110 à 120 km/h proche de la Méditerranée. La Tramontane atteindra 70 à 80 km/h. En Corse, le temps sera instable avec le passage d'averses orageuses et un vent de nord-ouest sensible.

Jusqu'à 25 degrés dans le Var

Les minimales seront comprises entre 1 et 5 degrés au nord de la Seine, 4 à 10 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 10 à 14 degrés en bord de Méditerranée. Les températures de l'après-midi s'échelonneront entre 14 et 18 degrés sur la moitié nord, 15 à 22 degrés plus au sud, jusqu'à 22 à 25 degrés dans le Var.