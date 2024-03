Six départements ont été placés en vigilance orange pour la journée de dimanche par Météo France sur le centre et le sud du pays, pour pluies, inondations, risques de crues ou avalanches. L'Ardèche (07), la Charente-Maritime (17), le Gard (30), la Gironde (33) et le Var (83) seront en vigilance orange pour les risques de crues. Vigilance orange pluie-inondation pour les Alpes-Maritimes (06) l'Ardèche (07) et le Var (83), et avalanches enfin pour les Alpes-Maritimes (06).

La Loire et la Haute-Loire rétrogradées en vigilance jaune crues

L'Hérault, qui avait été placé en vigilance orange crues samedi après-midi, est repassé au niveau jaune inférieur, de même que la vigilance orange pluie-inondation a été levée en Lozère. La Loire et la Haute-Loire ont également été rétrogradées en vigilance jaune crues, selon le dernier bulletin Météo-France publié dimanche à 02H00. "Le vent de Sud-Sud-Est a faibli et ne justifie plus le maintien en vigilance orange", indique l'institut météorologique.

"Les pluies sur les Cévennes continuent essentiellement sur le Gard et l'Ardèche. Sur Provence-Alpes-Côte d'Azur, les pluies vont s'intensifier progressivement cette nuit. Cet épisode prendra fin dimanche matin", poursuit Météo-France.

Des averses fréquentes attendues

Un "épisode méditerranéen" sera marqué par un fort vent et d'importantes précipitations jusque dans la nuit de samedi à dimanche. En matinée, on retrouvera la perturbation pluvieuse de la veille qui arrosera encore les régions des Hauts-de-France, Grand Est et jusqu'à l'extrême est de PACA. Ces pluies cesseront progressivement en matinée, mais de nouvelles averses parfois orageuses, sont à craindre l'après-midi sur PACA et la Corse.

Sur le reste du pays, après un début de journée sec et souvent assez ensoleillé, un régime d'averses se mettra en place par la façade atlantique. Les averses seront fréquentes et progresseront dans l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine dès la mi-journée, puis gagneront jusqu'à la Normandie, le Centre, le Limousin et Midi-Pyrénées l'après-midi et en soirée. Le vent d'Ouest se renforcera en fond de golfe de Gascogne l'après-midi, ainsi que la tramontane à 50 à 70 km/h en fin de journée.

Les températures minimales afficheront 2 à 5°, avec de petites gelées sur les reliefs auvergnats, pyrénéens et alpins. Il fera plus doux en bord de mer avec 7 à 11°C. Les maximales seront stationnaires par rapport à la veille, de 10 à 16 degrés en général, 17 à 18 sur la côte orientale de la Corse.