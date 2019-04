La météo du dimanche 21 avril : printanier au nord, instable au sud

Dimanche, le temps va devenir instable sur la moitié sud mais restera printanier au nord de la Loire, selon les prévisions de Météo-France. Des Pays de la Loire jusqu'au Grand Est en remontant sur les Hauts-de-France, le soleil brillera généreusement après dissipation des quelques brumes matinales le long de la Manche.

Des averses et des rafales dans le Sud. Le temps s'annonce un peu plus incertain sur les deux tiers sud du pays. Les nuages d'altitude vont s'épaissir et s'accompagner d'averses dès le matin des Pyrénées au sud du Massif central jusqu'aux abords de Méditerranée. En journée, les ondées remonteront vers le Massif central et Rhône-Alpes, ainsi que sur le nord de l'Aquitaine, le Poitou-Charente, le Limousin et la Vendée, où un orage sera possible. Le vent d'Autan sera encore sensible, le matin, sur le Roussillon puis s'atténuera. En revanche, en Corse, le vent d'est se renforcera au fil des heures avec des pointes possibles à 90/110 km/h sur les caps. Quelques rafales se feront sentir à 70/80 km/h sur le littoral varois.

Les températures matinales resteront douces, et varient de 8 à 13 degrés, jusqu'à 16 dans le Sud-Est. Les maximales, dans le Sud, varieront de 17 à 23 degrés et de 22 à 25 degrés sur la moitié nord.