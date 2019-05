La météo de vendredi : encore des averses et des températures fraîches

Vendredi, sur le Sud-Ouest, une perturbation donnera un temps couvert et pluvieux durant une bonne partie de la matinée, avant une accalmie puis un ciel plus variable et des averses l'après-midi, indique Météo-France. Sur les Pyrénées par contre, les précipitations seront plus durables, la neige tombera à partir de 1.000 à 1.200 m en matinée, 1.400 m ensuite.

Ailleurs, un temps moins humide

Sur le reste du pays, éclaircies et passages nuageux alterneront, avec quelques ondées le matin. Les averses seront plus fréquentes et marquées l'après-midi, notamment sur le Massif Central et les massifs de l'Est. La neige tombera à partir de 1.500 à 1.700 m sur les Alpes. Sur le pourtour méditerranéen, le temps sera plus sec mais très nuageux, mistral et tramontane se renforceront jusqu'à 60 à 70 km/h.

Côté mercure

Au petit matin, on attend entre 3 et 8 degrés en général sur une grande moitié nord, 8 à 12 au Sud. Les maximales seront comprises entre 12 et 18 degrés sur la majeure partie des régions, jusqu'à 18 à 21 en Provence et en Corse.