La météo de vendredi : des gelées au Nord, des orages au Sud-Est

Le temps vendredi sera marqué par le retour des gelées au Nord, et une instabilité sur le Sud-Est et la Corse, selon les prévisions de Météo-France. Au lever du jour, il faudra compter sur des nuages bas dans le Sud-Ouest, en Normandie et Pays de Loire, avec très localement des brouillards. Pour la journée, des Hauts de France au Grand-Est, les éclaircies alterneront avec des passages nuageux. L'après-midi, ils concerneront aussi Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. A l'est de PACA et en Corse, le temps restera agité. Des averses orageuses pourront se développer en fin de matinée pouvant même donner, localement, un bon cumul de pluie.

Autour du Golfe du Lion, sous un soleil très généreux, mistral et tramontane souffleront modérément, des rafales jusqu'à 70/80 km/h seront possibles dans l'Aude. La chaîne pyrénéenne bénéficiera de belles éclaircies entrecoupées de passages nuageux.

Des températures fraîches le matin. De la Bretagne à la Normandie, le ciel sera temporairement voilé par des nuages d'altitude. Sur le reste du pays, le soleil prédominera largement. On notera cependant qu'au nord de la Loire, un petit vent de nord-nord-est maintiendra une petite fraîcheur toute la journée.

Les températures minimales seront fraîches avec de petites gelées au nord, où le mercure affichera -2 à +3°C. Au sud, le thermomètre ira de 3 à 8°C, jusqu'à 11°C sur le pourtour méditerranéen. Les maximales s'échelonneront de 10 à 15°C au nord à 14/19°C au sud.