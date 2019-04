La météo de samedi : instabilité, averses et vent sur le Nord

Samedi, la perturbation s'étendra le matin du nord de la Garonne au Nord-Est et donnera des pluies continues mais restant faibles, indique Météo-France dans son dernier bulletin. Au fil des heures, cette onde gagnera le Centre-Est. Les conditions seront hivernales sur les Alpes avec de la neige à partir de 1.800 m.

Les nuages domineront l'après-midi

Du pays Basque au sud du massif Central, le ciel sera couvert avec quelques gouttes. Sur un quart Nord-Ouest, le ciel alternera entre éclaircies et passages nuageux en matinée donnant des averses. Les nuages finiront par dominer dans l'après-midi. Le temps sera plus agité au nord de la Seine avec des averses orageuses. Elles seront fréquentes à la mi-journée et s'accompagneront de grésil voire localement de grêle. Le vent soufflera en rafales voisines de 60 à 70 km/h de la Bretagne aux Ardennes et jusqu'en région parisienne. Elles atteindront 80 à 90 km/h sur le littoral, voire 100 km/h sur les caps exposés.

En début de soirée, les ondées concerneront les régions allant de la Normandie au Jura. De la neige tombera vers 1.000/1.200 m sur les Vosges et le Jura. Sur le pourtour méditerranéen et sur les Alpes du sud, le soleil parviendra à s'imposer. La tramontane sera sensible dans son domaine. Le vent d'ouest soufflera en rafales voisines de 60 à 70 km/h.

Côté mercure

Les minimales seront comprises entre 5 et 10 degrés en général, jusqu'à 10 à 12 degrés sur la côte atlantique et en bord de Méditerranée. Les maximales afficheront 9 à 14 degrés sur le Nord-Est, 12 à 16 degrés sur le pays, jusqu'à 18 à 22 dans le Sud-Est.