La météo de mercredi : un temps plutôt pluvieux, du vent sur la façade ouest

Le temps mercredi sera pluvieux dans plusieurs régions du pays et le vent restera sensible sur la façade ouest, prévoit Météo-France. La Gironde reste en vigilance orange crues. Ce temps pluvieux concernera les régions de la Provence à l'Alsace en matinée. Les pluies seront plus soutenues du Sud-Est au Centre-Est. La neige tombera sur les Alpes à partir de 1.800 m le matin. Cette limite s'abaissera à 1.600 m l'après-midi. Le vent restera sensible sur le Nord-Est. Sur la moitié ouest, des averses se mettront en place le matin et s'installeront durablement de l'estuaire de la Gironde au nord du pays, avec quelques coups de tonnerre possibles des côtes de la Manche au littoral atlantique.

Des rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes de la Manche

Au sud de la Garonne, le temps sera plus sec avec des éclaircies se développant à la mi-journée. Dans le Sud-Est, la perturbation s'évacuera sur la Corse en début d'après-midi et laissera un ciel variable. Les éclaircies s'étendront jusqu'en vallée du Rhône dans l'après-midi.

En soirée, les pluies se renforceront sur le Pas-de-Calais.

Le vent restera sensible en journée sur la façade ouest. Des rafales entre 50 et 70 km/h sont attendues des Landes aux Hauts de France. Elles atteindront 90 à 100 km/h sur les côtes de la Manche. Dans le Sud-Est, le vent d'ouest sera modéré. Les températures minimales seront comprises entre 5 et 9 degrés de l'Auvergne au Nord-Est, 8 à 12 degrés sur le reste du pays. Les maximales atteindront 12 à 17 degrés du nord au sud, jusqu'à 18 degrés en bord de Méditerranée.