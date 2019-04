La météo de mardi 30 avril : encore frais le matin, éclaircies en journée

Le ciel sera couvert mardi matin des Hauts-de-France à la plaine d'Alsace, indique Météo-France dans son dernier bulletin. Des bancs de brouillard seront présents localement et quelques gouttes pourront s'échapper.

Du beau temps dans le Sud

Sur le Nord-Ouest et le Centre-Est, le ciel alternera entre passages nuageux et éclaircies. Un voile de nuage recouvrira la Bretagne mais le temps restera lumineux. Le soleil parviendra à faire quelques apparitions dans l'après-midi au nord de la Seine. De la Nouvelle-Aquitaine à la Provence, le beau temps s'installera. Des averses se déclencheront sur le relief corse. Le Mistral soufflera sensiblement sur l'ensemble de la vallée du Rhône.

Côté mercure

Les minimales seront fraîches avec de petites gelées localement du côté de l'Auvergne et du Centre au Nord-Est. Ailleurs, on attend entre 2 et 7 degrés, jusqu'à 8 à 11 degrés en bord de mer. L'après-midi, les températures atteindront 13 à 16 degrés en bord de Manche, 15 à 20 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 20 à 23 dans le sud.