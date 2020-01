La météo de lundi : un temps humide au nord et variable au sud

Le temps lundi sera humide au nord et variable au sud, selon les prévisions de Météo-France. Sur la moitié nord du pays, le temps restera le plus souvent très nuageux avec de petites pluies passagères. Dans l'après-midi, les pluies deviendront modérées en Bretagne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation plus active. Le vent de sud se renforcera et soufflera de 70 à 90 km/h en rafales entre la Bretagne et les rivages des Hauts de France, allant jusqu'à 100 km/h sur le Finistère.

Au sud, après la dissipation des bancs de brouillards matinaux, le soleil fera de belles apparitions malgré la présence d'un voile nuageux plus ou moins dense.

Jusqu'à 16 degrés en Corse

Lundi matin, de petites gelées entre 0 et -3 degrés se produiront des Pyrénées au Massif-central et aux Alpes. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 9 degrés.Lundi après-midi, il fera 8 à 11 degrés du nord-est au centre-est du pays, 10 à 15 degrés ailleurs. Le thermomètre montera jusqu'à 16 degrés sur l'est de la Corse.