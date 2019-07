La météo de lundi 1er juillet : la canicule s'estompe mais... toujours chaud dans l'est et le sud

Le matin, le soleil domine autour de la Méditerranée et le long de la vallée du Rhône. En revanche, la couverture nuageuse est compacte dans le Sud-Ouest et partout ailleurs le ciel est partagé entre éclaircies et passages nuageux lâchant quelques averses parfois orageuses.

L'après-midi, on suivra une activité orageuse intense entre le Massif-Central, la Bourgogne, le Sud des Vosges, la Franche-Comté et le massif Alpin. Attention ces orages seront parfois forts avec des précipitations soutenues et des chutes de grêle. Vous retrouverez des entrées maritimes sous forme de nuages bas du Sud de l'Aquitaine à Midi-Pyrénées et partout ailleurs l'ensoleillement sera généralement généreux.

Les températures maximales sont fraîches près des côtes de la Manche

Les températures deviennent supportables dans bon nombres de régions, excepté dans le Sud-Est. Les minimales affichent en Alsace, vallée du Rhône, PACA et rivages méditerranéens, 21 à 23 degrés, jusqu'à 25 sur la région niçoise. Ailleurs, elles ne dépassent pas les 21 degrés. Le mercure descend vers 12 à 16 degrés dans le Nord-Ouest, et de 17 à 21 sur le reste du pays. Les températures maximales sont fraîches près des côtes de la Manche avec des valeurs proches de 20°C, prévoyez 25 à 30°C en général, 30 à 36 entre Nord-Est et le Centre-Est et jusqu'à 39 dans le Sud-Est.