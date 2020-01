La météo de jeudi : un temps doux, de la pluie sur la Bretagne

Jeudi, le temps sera doux, pluvieux sur la Bretagne et le soleil dominera ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Un flux de sud-ouest se maintiendra sur le pays. Une perturbation abordera la pointe bretonne en matinée, elle s'enfoncera lentement sur le reste de la Bretagne l'après-midi, puis les Pays de la Loire et le Cotentin en soirée. Les pluies associées seront faibles, une dizaine de mm en général. Le vent sera modéré dans les terres avec 60 à 70 km/h, plus fort à la côte avec des pointes autour des 100 km/h.

À l'avant, le ciel sera voilé sur le nord-ouest du pays le matin, puis du Nord à l'Aquitaine l'après-midi. Au nord de la Seine, le ciel sera bas et gris le matin, les brouillards se dissiperont lentement. Des entrées maritimes de nuages bas persisteront sur le pourtour méditerranéen, elles donneront quelques faibles pluies sur les Cévennes. Le vent d'Autan sera sensible en journée, tout comme le vent de sud sur la façade atlantique. Ailleurs du Sud-Ouest aux Alpes et au Nord-Est, le soleil dominera, le temps sera agréablement doux pour un mois de janvier. Quelques bancs de brouillards matinaux se lèveront rapidement.

Les températures minimales iront de 3 à 6 degrés en général, jusqu'à 10 en bord de mer. Les maximales s'échelonneront de 11 à 16 degrés du nord au sud, jusqu'à 18 au pied des Pyrénées.