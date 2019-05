La météo de jeudi 9 mai : pluies à l'Est, plus calme sur l'Ouest

En matinée, on retrouvera les résidus de la perturbation active de mercredi, avec des pluies du Centre vers le Grand-Est et la Bourgogne Franche-Comté, ainsi que sur le nord des Alpes, selon les prévisions de Météo-France.

Il neigera sur les Alpes à partir de 1600/1700m. À l'arrière, le ciel restera assez chargé avec des ondées éparses des Hauts-de-France vers le Massif central et le nord de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Ailleurs, le temps devrait rester sec sous un ciel variable. Quelques averses se développeront sur le relief corse le matin. L'après-midi, des averses perdureront sur la façade est du pays et sur le Massif central.

Les températures minimales varieront de 6 à 12 degrés le matin

Sur le reste du pays, le ciel restera variable avec de rares averses. Des nuages élevés gagneront le Sud-Ouest en cours d'après-midi, annonçant l'arrivée d'une nouvelle perturbation. De petites pluies arroseront le sud de la Garonne en soirée et durant la nuit suivante. Le pourtour méditerranéen gardera un ciel nuageux le matin, puis bien ensoleillé l'après-midi. Côté vent, le vent d'ouest soufflera à 80/90km/h sur les côtes aquitaines en fin de nuit et mollira rapidement en matinée. Il atteindra 70 km/h sur le littoral méditerranéen le matin, et fraîchira sur les côtes varoises et les caps corses l'après-midi avec des pointes à 80/90 km/h.

Les températures minimales varieront généralement de 6 à 12 degrés, et jusqu'à 13 à 14 en Corse. L'après-midi, les maximales atteindront 14 à 19 degrés du Nord vers le Sud, et 20 à 23 degrés près de la Méditerranée.