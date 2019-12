La météo de jeudi 26 décembre : globalement gris le matin, puis plus lumineux sur le sud

Dans cette tendance grise générale, seules les régions proches de la Méditerranée conserveront un ciel plus dégagé le matin. Les brouillards seront lents à se dissiper dans le sud-ouest, en vallée du Rhône et dans le Val de Saône. Une perturbation faiblement pluvieuse circulera le matin sur la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts de France. Dans l'après-midi, elle se décalera vers la Bourgogne Franche-Comté et le Grand-Est.

A l'arrière, des éclaircies se feront rares, le ciel restera bien gris et de petites pluies persisteront le long des côtes de Manche, où un vent d'ouest soufflera modérément. Sur la moitié sud, l'après-midi, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies, les nuages restant plus nombreux sur le Massif central. Sur le sud-est et la Corse, le temps restera bien ensoleillé, avec un mistral et une tramontane modérés.

Le matin, de petites gelées entre 0 et -2 degrés se produiront dans l'est, elles seront plus sévères en montagne. Ailleurs, les températures minimales iront de 1 à 12 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera de 6 à 9 degrés sur le nord-est, de 10 à 14 degrés sur le nord-ouest et de 11 à 17 degrés au sud.