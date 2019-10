La météo de jeudi 10 octobre : amélioration mais encore nuageux

Des averses toucheront le nord et l'est en début de journée, avant de devenir plus éparses en cours d'après-midi, le ciel restant toutefois très nuageux, selon les prévisions mercredi de Météo-France.

Sur le sud de Pays de Loire, Poitou-Charentes, Limousin et nord de l'Auvergne, le temps restera bien humide et très nuageux avec de faibles pluies, un peu plus fréquentes sur le relief. C'est sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées ainsi qu'en PACA que l'amélioration sera la plus franche avec des éclaircies prédominantes, qui toucheront en fin de journée, toute l'Occitanie et remontent vers le sud de l'Auvergne et Rhône-Alpes. Le vent de sud-ouest est sensible le long des côtes de Manche. Sur la Corse, le vent soufflera assez fort sur les cotes ouest et sud de l'Île, avec des rafales sur l'île Rousse et Cap Corse pouvant dépasser les 100 km/h. En basse vallée du Rhône, le mistral sera présent avec quelques rafales à 70/80 km/h.

Le matin, il fera entre 7 et 12 degrés, de 15 à 16 degrés sur les plages varoises et 13 à 18 sur l'Île de Beauté. Les températures atteigneront 13 degrés dans le Haut-Rhin, 17 à 19 degrés ailleurs, jusqu'à localement 23 dans le Sud-Ouest et PACA.

C'est en Corse qu'il fait le plus chaud avec 25 degrés sur la côte orientale, de Bastia à Porto Vecchio.