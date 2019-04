La météo de dimanche : un temps maussade et pluvieux sur tout le pays

Le temps dimanche sera maussade et pluvieux avec quelques impacts orageux sur l'extrême Sud-Est et la Corse, selon les prévisions de Météo-France.

Quelques orages en Corse. Des Hauts de France au Grand-Est ainsi que de la Bourgogne-Franche-Comté à la région PACA et à la Corse, le temps restera maussade et pluvieux avec quelques impacts orageux sur l'extrême sud-est et la Corse. Par ailleurs, il neigera sur les Alpes à partir de 1200/1400 mètres d'altitude.

Des rafales à 70km/h sur le Roussillon. Du Sud-Ouest à la Vendée, le ciel restera menaçant avec quelques averses passagères parfois ponctuées d'orages au sud de la Garonne. Il neigera à partir de 1000/1200 mètres sur les Pyrénées. Ailleurs, le risque de pluie sera plus faible mais les nuages resteront nombreux. Sur le Roussillon, la tramontane avoisinera les 70 km/h en rafales.

Jusqu'à 18 degrés. Le matin, les températures iront de 2 à 9 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 10 à 16 degrés sur la plupart des régions, localement 17 degrés près de la frontières belge et jusqu'à 18 degrés vers le Roussillon.