La météo du dimanche 30 décembre : couvert au nord, éclaircies au sud

Sur le Nord-Ouest, des crachins circuleront le matin et gagneront les Hauts de France l'après-midi. Quelques trouées apparaîtront sur le Centre et l'Est mais resteront timides.

Sur la moitié sud, le ciel sera plus variable, avec de la grisaille le matin sur le Sud-Ouest, mais se dégagera progressivement en journée. Le Sud-Est, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées bénéficieront d'un temps bien ensoleillé. La tramontane faiblira mais le mistral se renforcera, les rafales atteindront 100 km/h en vallée du Rhône.

Les températures resteront froides. Les minimales iront de -4 à 0 degrés du Nord-Est au Sud-Ouest, 1 à 6 en général ailleurs, 5 à 10 en bord de mer. Les maximales seront de 4 à 8 degrés sur une petite moitié est, 8 à 12 à l'ouest, 12 à 17 sur les régions méditerranéennes.

>> Voici maintenant les températures relevées à 16 heures samedi, suivies des minimales prévues dans la nuit de samedi à dimanche :

Lille : 9/4

Paris : 6/5

Strasbourg : 3/0

Brest : 10/7

Bordeaux : 2/0

Nantes : 9/5

Toulouse : 6/-1

Lyon : 3/0

Clermont-Ferrand : 4/-1

Marseille : 11/3

Ajaccio : 14/6