La météo de dimanche 23 février : beau sur l'ensemble du pays

Les nuages bas seront nombreux sur la façade ouest le matin. Ils résisteront en journée par endroits de la côte aquitaine à la Charente. Les éclaircies se développeront sur le Nord-Ouest, et des Pyrénées à la région parisienne le ciel sera bien bleu. Des brouillards se formeront dans le val de Saône. On retrouvera quelques grisailles dans le Centre-Est. Nuages et soleil se partageront le ciel pour le reste de la journée.

En Provence, le soleil s'imposera après une matinée sous un ciel plutôt gris. En Corse, le vent restera fort avec des rafales atteignant les 100 km/h le matin. De faibles gelées sont attendues du Nord-Est au Centre. Ailleurs les minimales seront comprises entre 2 et 5 degrés en général, jusqu'à 8 degrés sur la côte atlantique. Les maximales atteindront 13 à 16 degrés sur la moitié nord, 15 à 20 degrés dans le sud.

>> Voici les températures relevées samedi à 16h00, suivies des minimales prévues dans la nuit de samedi à dimanche :

Lille : 15/0

Paris : 16/2

Strasbourg : 12/-2

Brest : 16/5

Bordeaux : 22/4

Nantes : 18/4

Toulouse : 19/5

Lyon : 13/2

Clermont-Ferrand : 12/-1

Marseille : 16/4

Ajaccio : 15/4

.