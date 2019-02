La Manif pour tous va porter plainte contre Marlène Schiappa

Des "propos scandaleux", "une insulte gravissime aux millions de Français mobilisés depuis 2012 pour témoigner pacifiquement leur attachement à la famille"... La Manif pour tous, principal collectif d'associations à l'origine des plus importantes manifestations d'opposition à la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe en France, a annoncé jeudi dans un communiqué son intention de porter plainte contre la secrétaire d'État à l'Égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa.

Dans un entretien au magazine Valeurs Actuelles publié jeudi, la secrétaire d'Etat avait souligné "l'existence d'une convergence idéologique" entre la Manif pour tous et "les terroristes islamistes", sans les mettre "sur le même plan". "Les slogans et l'agressivité de "la Manif pour tous" ont nourri la recrudescence de violences homophobes : +64% l'année dernière", expliquait-elle.

Un "scandaleux amalgame". La Manif pour tous a dénoncé un "scandaleux amalgame" et a réclamé "des excuses immédiates". "Les caricatures et les violences verbales n'ont pas leur place dans le débat public. Trop, c'est trop", avait d'abord réagi le collectif mercredi demandant des excuses à la Secrétaire d'Etat. "La Manif pour tous s’attendait à un geste d’apaisement rapide de la part de la Secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes. Loin de s’excuser, Marlène Schiappa a fait le choix d’assumer et de réitérer ses propos devant des caméras", déplore jeudi le collectif, justifiant ainsi sa décision de porter plainte.

LR condamne. Mercredi, des élus LR avaient également vivement dénoncé les déclarations de Marlène Schiappa. Critiquer les positions des sympathisants de la Manif pour Tous est une chose. Les comparer aux terroristes islamistes qui ont frappé à mort notre pays et qui veulent détruire notre civilisation, c'est une faute", avait réagi Valérie Pécresse dans un tweet. "Marlène Schiappa n'est ni une responsable associative, ni une polémiste médiatique. Elle est membre du gouvernement. Ses propos engagent la majorité et le gouvernement et traduisent l'état d'esprit d'En Marche dont elle anime le pôle 'débat des idées'", avait renchéri le président de LR Laurent Wauquiez dans un texte publié sur Facebook.