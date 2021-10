La Loire-Atlantique placée en vigilance rouge "pluie-inondation" à partir de 20 heures

L'événement est exceptionnel pour la saison par les cumuls attendus et par l'étendue de cette zone de pluie. Météo France a placé la Loire-Atlantique en vigilance rouge pour "pluie-inondation" à partir de 20 heures ce soir. Un mois de pluie est attendu en une douzaine d'heures. De 80 à 100 mm de pluie sont attendues sur "la moitié centrale du département et pourraient atteindre localement 100 mm", précise l'institut météorologique alors que 21 départements sont toujours en vigilance orange "pluie-inondation", "crues, et "vents violents". L'alerte pendra fin dimanche à 6 heures.

Au total, 22 départements de l'Ouest, de l'Île-de-France et du Rhône sont concernés par cette mesure. L'Ardèche, l'Eure, le Gard, la Loire, la Lozère, l'Oise et la Seine-Maritime viennent se rajouter à la Mayenne, la Sarthe, la Vendée, le Morbihan, l'Ile-et-Vilaine, l'Orne, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, le Val d'Oise, Paris et sa petite-Couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne). Ces départements sont placés en vigilance orange jusqu'à lundi, 6 heures.

L'épisode de "fortes pluie" a débuté à la mi-journée sur la Bretagne et doit s'intensifier des Pays de la Loire à l'ouest du bassin parisien en soirée et pendant la nuit suivante. Entre 40 à 60 mm de pluies sont attendus sur une vaste zone avec même localement jusqu'à 80 mm. Un fort vent du Sud soufflera en rafales dans les terres jusqu'à 60 à 80 km/h, voire 90 km/h, et jusqu'à 100 km/h sur le littoral. La nuit suivante, le vent faiblira peu à peu.