La Grande mosquée de Pantin rouvre ses portes aux fidèles

REPORTAGE

Après six mois sans public, la mosquée de Pantin a rouvert ses portes ce vendredi aux fidèles. À l'heure de la prière, ils étaient une centaine à étendre leur tapis de prière à l'intérieur de la mosquée et presque autant dehors, distanciation oblige. Cela faisait six mois que ces croyants devaient aller dans les communes voisines pour prier. Pour les habitués du lieu de culte, c'est une étape importante : "Je ne pouvais pas espérer mieux à l'entrée du mois de Ramadan. Je suis très content", indique un fidèle au micro d'Europe 1.

Un appel à "respecter les lois de la République"

Si la mosquée rouvre ses portes ce vendredi, c'est grâce à la nomination d'un nouveau recteur et d'un nouvel imam. Fermée quelques jours seulement après l'assassinat de Samuel Paty, fin octobre 2020, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait exigé que l'ancien recteur et l'ancien imam quittent le lieu de culte.

Pour commencer la prêche, le nouvel imam, Idir Mazouzi, a remercié Emmanuel Macron, Jean Castex ainsi "que toutes les personnes qui ont participé à la réouverture de la Grande mosquée de Pantin". Face à la foule, l'imam a lancé un appel à tous les fidèles à "respecter les lois de la République". Les nouveaux responsables des lieux espèrent ainsi faire oublier la mauvaise image de la mosquée et aider les croyants à tourner la page, à seulement quelques jours du début du Ramadan.