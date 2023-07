Gare de Lille-Europe évacuée : un passager qui ne voulait pas rater son train lance une fausse alerte terroriste

Une opération de police est en cours en gare de Lille-Europe, qui a été totalement évacuée "suite à une alerte de sécurité", a indiqué mercredi la préfecture du Nord à l'AFP. "Une levée de doute est en cours", a-t-on ajouté, sans préciser la nature de l'alerte en question. L'opération fait suite à "un appel" sur la présence d'"un terroriste" à bord d'un train Paris-Lille, a précisé une source policière.

D'après les informations d'Europe 1, il s'agit d'une fausse alerte donnée par un jeune homme qui a raté son train ce mercredi matin à Paris. Il prend le train suivant et appelle la police en indiquant qu'il se trouve à côté d'un homme suspect et qu'il s'agit peut-être d'un terroriste. Conséquence : le Raid déployé et la gare de Lille-Europe évacuée.

Dans ses premières déclarations, le jeune homme explique avoir voulu retarder son train pour être sûr d'avoir sa correspondance à Lille. Interpellé par le Raid, il a été placé en garde à vue. La SNCF annonce porter plainte.

La reprise de la circulation à Lille-Europe n'a pas été estimée

Des cordons de sécurité coupant la circulation et interdisant l'accès à la gare ont été mis en place, derrière lesquels sont agglutinés les voyageurs en attente de leurs trains. Plusieurs lignes de bus circulant dans le secteur ont été déviées et la station de métro Lille-Europe est "fermée et non desservie", a indiqué sur Twitter le gestionnaire du réseau Ilévia.

L'opération a débuté à 9H47, selon le compte Twitter des TER Hauts-de-France. La circulation a également été interrompue en gare de Lille-Flandres, mais a rapidement repris, à 10H07, "sur autorisation des forces de l'ordre". "On détourne la circulation de Lille-Europe vers Lille-Flandres", a précisé la SNCF à l'AFP, soulignant qu'aucune heure de reprise de la circulation à Lille-Europe n'avait été estimée "à ce stade".