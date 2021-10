La France bouge s’installe à Poitiers avec Jean-Michel Blanquer le vendredi 8 octobre

Pour la première fois, le ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports organise une université Ecole-Entreprise, afin de rassembler les différents acteurs de l’éducation et du monde économique. Dans cette période de relance, il s’agit ainsi de réfléchir à la relation entre l’éducation et l’entreprise et de s’interroger sur les problématiques de formation et d’insertion professionnelle. La France bouge propose aux auditeurs une émission spéciale autour de ces sujets qu'elle questionne régulièrement. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports répondra tout au long de l'émission aux questions d'Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil.

Laurent Martin Saint Léon, Délégué général de la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) et Eva Azoulay, vice-présidente RH en charge du recrutement international du groupe L’Oréal seront également les invités de La France bouge. La société Les Autrement Dit pitchera son projet dans le cadre du rendez-vous incontournable des "Trophées La France bouge".

Déjà mobilisée en février dernier lors de la semaine de soutien aux jeunes « Europe 1 Solidaire » pendant laquelle l'émission a mis en relation des professionnels et des étudiants ou jeunes diplomés, LaFrance bouge soutient une nouvelle fois l’insertion professionnelle et la formation auprès des jeunes. Les différentes offres d’emplois proposées sont toujours consultables à l’adresse https://emploi.europe1.fr/.

A propos de La France bouge : Troisième saison pour La France bouge sur Europe 1 emmenée par Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Le duo de journalistes accueille une grande patronne ou un grand patron autour d’un thème d’actualité (bilan de la saison touristique, immobilier, rénovation énergétique etc.). Ils évoquent, au micro d’Europe 1, leur expérience personnelle et conseillent un jeune entrepreneur qui vient de se lancer. Son projet pourra être sélectionné pour participer à la 8ème édition des "Trophées Europe 1 de l’avenir". Les auditeurs retrouvent également la saga d’une grande entreprise française.

Une émission spéciale à suivre sur Europe 1, Europe 1.fr et les réseaux sociaux de la station.