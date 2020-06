La FCPE propose des séjours de "répit familial" pour réconforter les plus précaires

La crise sanitaire a pu déstabiliser les familles et plus encore les plus précaires. Pour certaines d'entre elles, il a été compliqué de "ne pas craquer" pendant le confinement avec leurs enfants. C'est pourquoi la FCPE, l’association de parents d’élèves, a pris l’initiative de soutenir plusieurs familles pour permettre aux parents comme aux enfants de faire une pause dans un environnement différent. Sherazad et ses deux garçons vont profiter du dispositif, loin de leur quartier et de leurs préoccupations quotidiennes.

"C'était très difficile"

Cette famille a en effet passé plus de deux mois dans un appartement tout petit d’une banlieue de Valence. Entre les courses et l’angoisse du virus, Sherazad a eu beaucoup de difficultés à faire la classe à la maison à ses deux garçons, l’un en CE1, l’autre en seconde. "C’était très difficile pour moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il fallait travailler sur tablette, ensuite je n’ai pas d’imprimante pour sortir les devoirs. Et au bout d’un moment, les enfants n’en pouvaient plus", témoigne la maman.

Une bouffée d'oxygène

Pendant une semaine, elle va troquer son T3 pour un chalet pleine nature ; les enfants pourront suivre leurs cours à distance, des animations leur seront proposées tous les jours. "Respirer l’air frais, faire des activités, se retrouver un peu en famille, ça me fera du bien", confie Sherazad pour qui cette semaine de vacances est une bouffée d’oxygène. "Parce qu’être enfermé dans un petit appartement dans un quartier, c’est un petit peu trop."

La FCPE veut faire de ce séjour un exemple. L’association de parents d’élèves encourage toutes les collectivités territoriales qui gèrent des centres de vacances à les mettre le plus vite possible à la disposition des familles les plus en difficultés.