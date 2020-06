A-t-on plus de chance de se faire voler sa voiture en utilisant une clé "mains-libres" ?

La clé mains libres est un système très pratique qui évite de perdre de longues minutes à chercher ses clés de voitures au fond de son sac. Même plus besoin de sortir la clé de sa poche : votre voiture vous reconnait et vous ouvre quand vous vous approchez d’elle. Mais il s’avère que cette commodité peut être dangereuse. L'UFC-Que Choisir a passé au crible 333 modèles de voitures et a découvert que seulement cinq d’entre elles étaient inviolables.

Un système défaillant

En temps normal, l’ouverture se déclenche à seulement quelques mètres de la voiture, mais deux voleurs chacun équipé d’un boîtier parviennent à étendre cette portée à plus de 100 mètres et arrivent ainsi à faire croire à l’ordinateur de bord que vous êtes à proximité. Les portes s’ouvrent, il est même possible de démarrer.

Les constructeurs conscients du problème

Conscients du problème, les constructeurs travaillent à des parades, notamment en remplaçant les systèmes mains libres par votre smartphone, ou alors en utilisant des longueurs d’ondes différentes, ce qui permettrait à la voiture de savoir précisément à quelle distance se trouve la clé. "A partir du moment où l’ouverture est dématérialisée, tout système peut être détourné", rappelle malgré tout Jean-Remy Macchia, journaliste automobile, interrogé par Europe 1.

"La barrière informatique ne tient que le temps que les spécialistes du piratage informatique comprennent le système. Cela peut prendre quelques semaines ou quelques mois, mais s’agissant du vol de voiture qui est une activité très lucrative pour des mafias internationales, ça ne dure jamais longtemps", poursuit-il.

En attendant, il est conseillé de désactiver le dispositif ou de placer la clé dans une boîte spéciale, comme pour les cartes bancaires sans contact.