La Fage répond à Frédérique Vidal : "Nous voulons une revalorisation immédiate des bourses"

INTERVIEW

"Une revalorisation immédiate des bourses." C'est ce que demande la présidente de la Fage, Orlane François, invitée de la matinale samedi. Elle a réagi aux propos de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui assurait vendredi sur Europe 1 que le système d'attribution des bourses, très critiqué, "sera remis à plat au tout début 2020".

Pour Orlane François, le système doit être modifié en deux temps. "Dans un premier temps, nous voulons une revalorisation immédiate des bourses, car on y a pas touché depuis des années, alors que le coût de la vie, lui, n'a pas été gelé", explique-t-elle. D'après l'Insee, 20% des étudiants vivent sous le seuil de pauvreté en France.

"Vraie réforme"

La Fage, premier syndicat étudiant de France, réclame ensuite une "vraie réforme" sur "les critères d'attribution, le public touché et le montant des bourses". Aujourd'hui, souligne Orlane François, le montant des bourses est attribué par un système d'échelon. "Pour 10 euros en plus sur un revenu annuel, on peut perdre 100 euros de bourse par mois. Cela entraîne beaucoup d'inégalités." La Fage réclame de fait un nouveau système de calcul.

Une demande en accord avec les déclarations de Frédérique Vidal, qui a affirmé vendredi sa volonté de revenir "structurellement" sur le barème des bourses. Orlane François a assuré que la Fage se tiendrait "aux côtés du ministère" pour mener à bien cette réforme. "On restera vigilants."