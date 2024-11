La douane française saisit une trentaine d'armes chez un particulier

Les agents du renseignement douanier (DNRED) ont saisi une trentaine d'armes modernes, dont quatre armes de guerre, chez un particulier "affichant une tendance à l'autodéfense", a annoncé lundi la douane française. "Dans le cadre d'une enquête portant sur un trafic d'armes, les douaniers ont identifié un particulier acquérant des pièces d'armes auprès de fournisseurs étrangers, dans le but de remonter des armes complètes classées en catégorie A et en catégorie B", détaillent les autorités douanières dans un communiqué.

Des armes interdites à la détention

Les armes de catégorie A sont interdites à la détention (d'armes à feu et matériels de guerre), celles de catégorie B sont soumises à autorisation préfectorale, pour du tir sportif ou en cas d'exposition à risque dans le cadre professionnel par exemple et les catégories C sont soumises à déclaration. Lors des opérations de visite domiciliaires menées en octobre chez l'intéressé et sur son lieu de travail, les douanes ont découvert 4 armes de catégorie A, 23 armes de catégorie B, 3 armes de catégorie C, ainsi que de nombreuses munitions. L'une d'entre elles était dissimulée dans un étui à violon.

"Cet inventaire se distingue par l'ampleur de l'armement, uniquement composé de pièces modernes et coûteuses. L'individu, chef d'entreprise et affichant une tendance à l'auto-défense, a été remis au service de police judiciaire de Créteil", ajoutent les douanes. En 2023, les autorités douanières ont saisi 778 armes.