Jusqu’à cinq mois pour recevoir un courrier : près d'Aix-en-Provence, on s’agace des retards de La Poste

Alors que les bureaux de poste ferment les uns après les autres, la distribution du courrier accuse des mois de retard. Il y aurait actuellement 1,2 million de lettres en retard. Dans la commune de Luynes, près d'Aix-en-Provence, on préfère s'en amuser, comme l'a constaté Europe 1.

Doit-on y voir un délitement du service public ? La distribution de courrier est en panne dans de nombreux départements français. Il y aurait actuellement 1,2 million de lettres en retard ? Ce qui s'expliquerait par des restructurations en cours. En quatre ans, 20.000 bureaux de poste auraient fermé. Près d'Aix-en-Provence, dans la commune de Luynes, les habitants tournent ce fiasco à la dérision et organisent le concours du courrier arrivé avec le plus gros retard.

Manque de communication

Et le tenant du titre a placé la barre très haut. Son courrier est arrivé avec cinq mois de retard ! Et s'il utilise l'humour, Nicolas Girardin et les membres du collectif "Luynois en action" n'ont plus envie de rire. "On a voulu avoir un thermomètre, des chiffres. Parce que La Poste ne veut pas nous communiquer de chiffres. Comment expliquer que courrier est arrivé 153 jours en retard par rapport au cachet ?", s'agace-t-il.

Car ces retards sont fréquents, témoignent les habitants, comme Michel Dross. "Le retard moyen, c'est trois à quatre semaines. Il y a ma banque qui m'a facturé des frais parce que des lettres qui m'avaient été envoyées que je n'ai pas reçu dans ma boîte", confie-t-il.

Un problème qui va s'aggraver

Les restructurations de La Poste ont déstabilisé les tournées, dénonce ce facteur : "Ça va s'aggraver. J'ai l'impression qu'on est en train d'abandonner vraiment le système du courrier. Automatiquement, les usagers en subissent les conséquences."

Et les agents doivent aussi composer avec des directives, jugées ubuesques par la postière et syndicaliste CGT, Julie Poulet. "Aujourd'hui, il faut prioriser la pub parce que nous avons des contrats et si on ne les passe pas, on a des amendes. Vous avez des facteurs qui partent complètement en burn-out", détaille-t-elle au micro d'Europe 1. Par dépit, les habitants se déplacent désormais directement au centre de tri pour tenter de récupérer leur courrier.