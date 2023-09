Journée mondiale des premiers secours : les pompiers forment les volontaires à la Foire Européenne de Strasbourg

Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des premiers secours. Si l'on sait que la musique "Stayin' Alive" des Bee Gees peut sauver des vies, car son rythme correspond à celui d'un massage cardiaque, il vaut mieux connaître ces gestes sur le bout des doigts en cas d'urgence.

À Strasbourg, les pompiers proposent justement des initiations gratuites au gestes qui sauvent, sur leur stand de la foire européenne. "On va venir se mettre sur le côté de la victime", énonce cette professionnelle. Faire un massage cardiaque, poser un défibrillateur ou un garrot, voilà ce que les pompiers du Bas-Rhin enseignent en quelques minutes au volontaires. "Quand tu touches ici, tu sens le creux du sternum", enseigne ensuite la sapeuse-pompière à son élève, avant d'ajouter, "tu viens avec le talon de ta main, mets-toi bien droit, et tu bloques bien les coudes. C'est tout le corps qui va monter et descendre."

50.000 décès par arrêts cardiaques par an

Son apprenti, Antoine, âgé de 21 ans et agenouillé devant un mannequin, comprend maintenant l'importance de ces gestes premiers secours. "On s'en rend peut-être pas compte dans la vie de tous les jours, mais il y a énormément de situations dans lesquelles on peut se retrouver face à un accident, une chute à vélo, même une crise cardiaque", réalise-t-il. "Je pense que ça peut être utile de savoir le faire."

L'objectif de ces initiations gratuites est donc de sensibiliser un maximum de monde et de les encourager à venir faire une vraie formation d'une journée, comme l'explique cet adjudant. "C'est à la portée des enfants à partir de 10 ans et effectivement, c'est pas assez répandu en France. L'arrêt cardiaque représente environ 50.000 décès par an, je pense qu'on peut en sauver beaucoup plus." Les pompiers seront présents toute cette journée de samedi sur leur stand de la foire européenne pour initier aux gestes des premiers secours.