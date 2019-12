Jour de l'an : 100.000 forces de l'ordre mobilisées en France

Près de 100.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France dans la nuit de mardi à mercredi pour la soirée de la Saint-Sylvestre, a annoncé lundi Christophe Castaner. Ce dispositif sera "renforcé par la présence de militaires et de pompiers" sur tout le territoire, a précisé le ministre de l'Intérieur.

La nuit de la Saint-Sylvestre est l'une des plus meurtrières sur les routes avec en moyenne 15 à 20 décès comptabilisés ces dernières années, contre une quarantaine au début des années 2000. "Nous serons présents en matière de contrôles et de sécurité routière (...), nous serons totalement mobilisés", a-t-il ajouté.

"Pas de menace particulière" en matière terroriste

Selon Christophe Castaner, "il n'y a pas de menace particulière" en matière terroriste actuellement, même s'il existe un "haut niveau de risque (...) permanent". Chaque année, entre 250 et 300.000 personnes se rassemblent sur les Champs-Elysées pour célébrer le passage à la nouvelle année.

A Paris, où le métro est habituellement ouvert toute la nuit de la Saint-Sylvestre, seules les lignes automatisées 1 et 14 circuleront le 31 décembre, en raison de la grève, et uniquement jusqu'à 2h15 du matin, a annoncé la RATP. Les lignes de tramways 2, 3, 3a et 3b fonctionneront toute la nuit et les autobus Noctilien seront "fortement renforcés", a ajouté la régie.