Reconstitution du meurtre d'Alexia Daval : "On ne force jamais Jonathann à faire quoi que ce soit", confie son avocat

RÉACTION

Jonathann Daval est arrivé lundi, peu avant 5h, à Gray-la-Ville en Haute-Saône sur les lieux de la reconstitution judiciaire du meurtre de son épouse Alexia. "Il n'est pas préparé, comme il n'était pas préparé aux confrontations. Il est dans la spontanéité et dans l'émotionnel", confie son avocat, Me Randall Schwerdorffer, lundi sur Europe 1.

Si l'informaticien de 35 ans a déjà avoué l'avoir étranglé, plusieurs zones d'ombre restent toutefois à éclaircir. Pour l'heure, il n'a pas reconnu avoir tenté de brûler le corps de son épouse. Il n'a pas non plus admis avoir porté des coups très violents. C'est pourtant ce que suppose le médecin légiste.

"On participe avec lui mais en aucun cas on le dirige"

"On le soutient. On est avec lui, et c'est lui qui décidera - en fonction de la façon dont les choses se passeront - de participer plus ou moins activement à la reconstitution", assure l'avocat de Jonathann Daval. "On ne force jamais Jonathann à faire quoi que ce soit. On travaille avec lui, on participe avec lui, mais en aucun cas on ne le dirige", ajoute-t-il.

Après une première phase à Gray-la-Ville, village de 900 âmes situé entre Vesoul et Dijon, le dispositif judiciaire se transportera à quelques kilomètres de là, dans le Bois d'Esmoulins. C'est dans ce bois que, le 28 octobre 2017, le corps partiellement calciné d'Alexia Daval, une employée de banque de 29 ans, avait été découvert, dissimulé sous des branchages.