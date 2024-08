JO de Paris 2024 : «Les Français se sont réconciliés avec leur police», estime Jean-Christophe Couvy

Les Jeux de Paris 2024 sont officiellement terminés. Après deux semaines de fête, la capitale française dit au revoir à l'événement, en passant ce dimanche le relais à la prochaine ville hôte, Los Angeles. L'heure est désormais au bilan du côté des athlètes, mais aussi des forces de l'ordre.

Pour protéger et sécuriser les millions de visiteurs et les milliers de sportifs présents sur les épreuves, les forces de l'ordre ont été vivement mobilisées. Pour l'occasion, d'autres pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore le Mexique et le Brésil, ont envoyé des équipes renfort. Invité ce lundi matin sur le micro d'Europe 1, le secrétaire national du syndicat de police Un1té, Jean-Christophe Couvy, tient à souligner les sacrifices du personnel mobilisé, pendant les périodes des vacances d'été.

Une ambiance apaisée

"Comme tout citoyen ou tout travailleur, on avait le droit de poser des congés. Sauf que là, on nous avait dit non et qu'il fallait 100% de présence. Donc il a fallu déjà revoir un peu toute la logistique familiale. C'est très compliqué. Tout le monde n'a pas des grands-parents pour garder les enfants. Malgré tout, les collègues sur le terrain sont quand même très contents de participer à ce moment historique", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Partout sur les réseaux sociaux, plusieurs vidéos montrant des supporters danser avec des policiers ont circulé. Une bonne ambiance qui ravi Jean-Christophe Couvy. "On a malheureusement pas l'habitude d'assister" à cette complicité entre les citoyens et la police, regrette-t-il, estimant que la politique du chiffre avait grandement contribué à détruire les liens entre l'institution policière et la population.

"Un miroir de la société"

"Les Français ne connaissent pas leur police. Donc, on ne se connait pas sauf dans certaines missions, souvent des missions répressives. Mais, quand on fait des missions où on peut parler avec les Français, se découvrir, et bien, on voit que tout redevient normal et que le comportement change", se félicite-t-il.

"Surtout, c'est qu'il ne faut pas donner trop d'importance à certaines personnes qui n'arrêtent pas de dénigrer la police, qui font 'du police bashing' à longueur de journée parce que pour eux, ça leur ramène des voix", poursuit-il, avant de conclure : "Les Français se sont réconciliés, mais ça je n'avais pas de doute, avec leur police", soulignant la diversité des forces de l'ordre, ayant "plusieurs cultures, plusieurs religions. Elle est à l'image des Français, la police est le miroir de la société".