JO-Paris 2024 : la fierté et l'émotion des supporters ukrainiens rassemblés à la Villette

Les Jeux olympiques de Paris 2024 sont très suivis dans le 19e arrondissement, à la Villette, où se trouve le Club France, mais pas seulement. Sur place, 11 pays ont installé leur "maison d'hospitalités", à l'image du Brésil, du Mexique, de la Serbie, ou encore de l'Ukraine comme un symbole fort, à la Maison ukrainienne.

Une tribune de sport ravagée par les obus russes et l'image d'un athlète ukrainien qui s'entraîne dans une zone sinistrée : c'est dans ce décor que le public est accueilli. Quelques mètres plus loin, le grand écran trône pour suivre la compétition.

Fierté, émotion, mais aussi colère et chagrin

À chaque médaille glanée, Irina, Ukrainienne, ne peut cacher son émotion. "Quand on voit la médaille d'or, que le drapeau monte et que l'hymne retentit, c'est l'émotion pour nous", confie-t-elle à Europe 1. Un événement qu'elle partage à distance avec ses proches, restés en Ukraine, grâce à la visioconférence.

C'est une occasion de donner du courage à ceux qui sont restés. C'est plus que des médailles, explique Serhi Bykov qui travaille au ministère de la jeunesse et des sports d’Ukraine. "Il y a deux ans, lorsque l'invasion a commencé, peu de gens croyaient que l'Ukraine allait continuer à tenir debout. Et pour nous, c'est beaucoup plus que juste des petites médailles ou des petits accomplissements : c'est quelque chose que personne ne peut nous ôter", affirme-t-il.

Fierté, émotion, mais aussi colère et chagrin rythment le parcours des Ukrainiens venus supporter leurs athlètes à la Maison ukrainienne.