JO Paris 2024 : «Il est imbattable», le public toulousain à fond derrière Léon Marchand, le natif de la ville rose

Les exploits de Léon Marchand sont suivis de très près à Toulouse. Ses récentes victoires olympiques l'ont propulsé comme l'une des stars de la délégation française. Forcément, tous les Toulousains rencontrés ce dimanche matin seront devant leur écran pour cette dernière course de l'actuel quadruple champion olympique dans ces JO de Paris 2024.

"C'est une vraie fierté pour la France"

"On va le regarder ce soir, à la maison, en famille", "Il nous a montré de quoi il était capable et on pense que s'il va en finale, c'est pour gagner", "Ce soir, on va le regarder entre amis. C'est une vraie fierté pour la France, il est imbattable", "Je vais regarder la course comme j'ai regardé les autres, il est incroyable".

Léon Marchand bénéficiera d'un soutien indéfectible du public toulousain : "Il est Toulousain, il faut continuer à le soutenir pour qu'il devienne un grand athlète. Allez Léon, on y va ! ". Et cet engouement pourrait survivre aux Jeux olympiques. Une grande majorité de Toulousains confiaient qu'ils seraient attentifs à la suite de la carrière de Léon Marchand, notamment à l'occasion des prochains championnats du monde de natation, qui auront lieu à Singapour, l'an prochain.