Jeux paralympiques : mieux vaut éviter Paris en voiture mercredi, avertit le ministre des Transports

"Il est fortement recommandé de ne pas venir en voiture" dans Paris mercredi, jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, a averti mardi le ministre délégué aux Transports Patrice Vergriete. "Le succès des Jeux olympiques a reposé sur l'adaptation de la population à toutes les informations qu'on a pu leur communiquer", a rappelé le ministre démissionnaire, qui présidait le dernier comité des mobilités des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

"Privilégier les transports collectifs et le vélo"

"Demain - mercredi - c'est la cérémonie d'ouverture (organisée sur l'avenue des Champs-Elysées et sur la place de la Concorde). La dernière fois, la population s'était très bien adaptée", a souligné auprès de l'AFP Patrice Vergriete, rappelant que le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des JO, l'Ile-de-France avait enregistré le cumul de bouchon le plus faible jamais mesuré. "La circulation va être difficile dans le centre de la capitale toute la journée", a-t-il insisté avec une zone interdite à la circulation, sauf dérogation, mise en place dès mercredi matin autour de la place de la Concorde et des Champs-Elysées. Elle sera étendue à partir de 14h aux alentours de la place Charles-de-Gaulle.

"Je conseille véritablement de privilégier les transports collectifs et le vélo", a-t-il ajouté. Contrairement aux Jeux olympiques, lors desquels beaucoup de Parisiens avaient fui la capitale, désaturant le réseau de transport, les paralympiques auront lieu en pleine semaine de rentrée scolaire. "Les transports en commun vont être un peu plus saturés que d'habitude", a prévenu Patrice Vergriete qui recommande aux Franciliens d'aller sur le site anticiperlesjeux.gouv ou d'utiliser l'application Transport Public Paris 2024 pour éviter les lignes surchargées.

Vigilance particulière pour samedi 31 août et dimanche 1er septembre

Les périodes les plus compliquées seront les samedi 31 août et dimanche 1er septembre sur les routes, qui coïncident avec un week-end de retour de vacances, mais aussi les 3 et 5 septembre dans les transports en commun. Le ministre délégué aux Transports va aussi réunir mercredi les ministres démissionnaires de l'Éducation nationale Nicole Belloubet et du Travail et de la Santé Catherine Vautrin, pour évoquer la question du transport scolaire et "veiller à ce qu'il n'y ait pas de manque" de conducteurs.

Comme à chaque rentrée, il manque un certain nombre de conducteurs de cars scolaires, un chiffre évalué à un peu moins de 3.000 selon le ministère des Transports, alors que les paralympiques mobilisent 1.000 conducteurs pour transporter athlètes et accrédités.