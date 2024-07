Jeux Olympiques 2024 : l'enfer des automobilistes parisiens à l'approche des épreuves

Avec les Jeux Olympiques, le périphérique parisien va rétrécir d'une voix et ce ne sera pas la seule complication. Des voies y seront ajoutées sur certaines autoroutes menant à la capitale. Une voie doit être réservée pour permettre aux officiels et aux athlètes d'aller d'un site à l'autre le plus vite possible. La pagaille est en vue pour les automobilistes qui en ont déjà un aperçu puisque les restrictions sont en place dans la capitale.

"Au moins, ça roule !"

Sur cette avenue parisienne très empruntée, les ralentissements sont quotidiens alors avec une voie de circulation en moins, les automobilistes, à l'instar d'Eric, livreur à Paris, craignent le pire : "Ça devient de plus en plus compliqué de rouler sur Paris. Dès qu'il y a le moindre souci sur la route, c'est un peu la guerre, les gens sont perdus, on va faire avec. Malheureusement, les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience. Je vais prendre les petites rues même s'il y a plus de feux rouges, plus de stop, mais au moins ça roule".

Même constat pour Christophe qui est aussi livreur. Il s'inquiète de voir ses temps de trajet exploser, notamment sur le boulevard périphérique : "De la Villette à Porte Maillot, il n'y a pas plus d'une demi-heure. Pour les voies fermées, ça va être 45 minutes, peut-être une heure, je ne sais pas".

Pour Pierre qui vient travailler à Paris depuis Versailles tous les jours, ces désagréments sont inévitables : "Il va falloir faciliter les transports et toutes les personnes qui vont intervenir donc c'est un mal nécessaire. Il faudra peut-être privilégier les transports si vraiment il n'y a pas d'autres choix. Mais la circulation restera très compliquée".

Tous espèrent que les Parisiens désertent la capitale le temps des Jeux Olympiques pour que la circulation soit plus fluide.