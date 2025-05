Élection du pape Léon XIV : les fidèles romains partagés sur le nouveau Saint-Père

Moins de deux jours après son élection, les Romains portent déjà des avis très tranchés sur le nouveau pape Léon XIV. Car, en plus d'être le souverain pontife, l'Américain fraîchement nommé est aussi l'évêque de la ville éternelle. Dans les rues de Rome, les fidèles sont assez heureux de le voir nommé, mais ne cache pas leur déception de voir un nouveau Saint-Père n'étant pas Italien.



Un peu moins de 48 heures après son élection, le nouveau souverain Pontife a déjà bien en tête toutes les missions et les difficultés qui se dressent devant lui. "Que la paix soit avec vous, le mal ne l'emportera pas", a-t-il insisté lors de son apparition jeudi au balcon de la basilique Saint-Pierre.

Un pape qui s'inscrit dans les pas de François, pour le plus grand plaisir de certains croyants

Léon XIV a aussi adressé quelques mots aux Romains, car il est l'évêque de la capitale italienne. Eleonora l'écoutait à ce moment-là sur la place Saint-Pierre. Rencontrée quelques jours plus tard sur le parvis d'une église d'un quartier du centre, cette catholique pratiquante à le sourire

"On est tous très heureux d'avoir un nouvel évêque de Rome. On espère qu'il poursuivra l'ouverture de l'église aux jeunes et aux plus démunis", confie-t-elle au micro d'Europe 1. Cette dernière espère maintenant qu'il s'inscrira dans la continuité de son prédécesseur, tandis que Lela, retraitée, préférerait le contraire.

Des Romains déçus de ne pas voir un pape italien être élu

"J'espère qu'elle ne sera pas comme le père François qui ouvrait les portes aux immigrés qui sont trop nombreux", insiste l'Italienne. Un peu plus loin, Maria Teresa promène son chien. Elle est heureuse du choix des cardinaux. "J'ai l'impression que c'est une figure très charismatique, très souriante. C'est la personne idéale en ce moment".

Mais elle aurait aimé voir l'élection d'un pape italien. Une position partagée dans les rues de la ville éternelle, à l'image de Mauro Eros Alba. "Je suis un peu mécontent parce que la dernière fois qu'on a eu un pape italien, c'était il y a presque 50 ans", s'agace-t-il. "Le pape vit à Rome, c'est un peu notre affaire", ironise Maria Teresa. Mais s'il fait bien son travail, on l'acceptera, poursuit-elle en rigolant.