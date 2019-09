Jeanne Calment est bien morte à 122 ans : une nouvelle étude balaie la thèse russe

Le record de longévité de Jeanne Calment est bien valide, selon une étude publiée lundi matin. En décembre 2018, des chercheurs russes avaient lancé une vive controverse : la Française ne serait pas morte en 1997 mais en 1934, et n’aurait donc pas vécu 122 ans. C’est sa fille, Yvonne Calment, qui aurait pris son identité. Elle se serait éteinte à "seulement" 99 ans. Le complot aurait été fomenté afin d'éviter de payer des droits de succession. Des accusations "sans fondements", affirme une équipe de quatre scientifiques, composée de deux Français, un Danois et un Suisse, dans un article paru lundi dans la revue Journal of Gerontology.

Les arguments russes réfutés point par point

Les quatre chercheurs ont repris point par point la démonstration russe. Le gérontologue Valeri Novosselov et le mathématicien Nikolaï Zak se basaient tout d’abord sur les photos. Pour eux, Jeanne Calment avait l’apparence d’une personne âgée de 25 ans de moins sur les clichés de l’époque.

Mais selon l’étude de lundi, l’icône française a simplement connu un vieillissement particulièrement lent. Comme d’autres super-centenaires, Jeanne Calment aurait bénéficié d’un bon patrimoine génétique et aurait échappé aux maladies, ce qui aurait repoussé de manière exceptionnelle son déclin physique.

Mourir à 122 ans, un cas rarissime mais possible

L’autre argument avancé par les Russes était qu’il serait impossible statistiquement qu’une seule personne, dans toute l’histoire de l’humanité, ait vécu aussi longtemps. Mais pour le quatuor de chercheurs français, danois et suisse, c’est pourtant vrai. Ils ont calculé qu'une personne née en 1875 comme Jeanne Calment avait une chance sur dix millions d’atteindre l’âge de 122 ans. Rarissime, donc, mais possible. Dans leur article, les scientifiques ajoutent que le record de la doyenne risque d’être battu dans les années à venir, puisque le nombre de centenaires va exploser d’ici 2100.

Ces chercheurs connaissent bien le dossier Jeanne Calment. Et pour cause : les deux français, le médecin Michel Allard et le démographe Jean-Marie Robine, avaient plusieurs fois interrogé Jeanne Calment de son vivant, rapporte Le Monde. Ce sont eux qui, grâce aux éléments qu’ils avaient recueillis, ont permis d’authentifier le record de la super-centenaire. Avec cette étude, ils le valident une deuxième fois.