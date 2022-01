«Je trouve ça aberrant» : les parents d'élèves critiquent le nouveau protocole sanitaire

REPORTAGE

Depuis ce lundi, un nouveau protocole sanitaire est appliqué dans les écoles. A la sortie des classes ce lundi après-midi, les parents d'élèves ont fait part de leur incompréhension face à ce nouveau protocole révélé par Jean-Michel Blanquer à la veille de la rentrée .

"[On est] bien informés par les médias. Mais par l'école, non", dénonce une mère d'élève à la sortie d'une école de Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes). Ce manque d'informations irrite au plus haut point les parents. "On aurait pu nous prévenir. Au moins envoyer un mail aux parents, pour qu'on puisse anticiper."

"C'est un casse-tête chinois"

Les parents jugent compliqué ce nouveau protocole avec trois tests en quatre jours sans fermeture automatique de la classe. "Cas contact, cas sur-contact... c'est un casse tête chinois", affirme une maman. "On nous a envoyé un mail à 13 heures pour venir récupérer les enfants parce que leur maîtresse a été testée positive. Donc il fallait les faire tester aujourd'hui pour qu'ils puissent revenir demain à l'école. Puis dans deux jours. Puis dans quatre jours. Toute l'année comme ça, c'est lourd pour nous", a confié à Europe 1 une mère d'élève.

Les élèves cas contact doivent désormais effectuer un premier test PCR ou antigénique à J-0, puis deux autotests à J+2 et J+4. Concernant les autotests, les parents devront déclarer sur l'honneur avoir testé leurs enfants. "Je jouerai le jeu. Mais des parents peuvent vous dire 'mon enfant est négatif' alors qu'il est positif et peut contaminer les copains. Je trouve pas ça pratique pour les enfants. Ils subissent les cotons tige dans le nez. Je trouve ça aberrant", dénonce une autre mère d'élève.

Les élèves pourront revenir à l'école dès le premier test négatif. Le protocole est le même pour les enseignants vaccinés et cas contact.