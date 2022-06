«Je suis en colère» : les incendies dans les Pyrénées-Orientales d’origine criminelle, selon les habitants

REPORTAGE

À Opoul, dans le nord des Pyrénées-Orientales, un incendie a ravagé plus de 1.000 hectares en quelques heures. Le feu ne menace désormais plus "aucune habitation", ont précisé les pompiers qui restent "vigilants" de crainte que le vent tourne et se renforce dans l’après-midi. Les habitants en sont persuadés : l'incendie était d'origine criminelle.

"C'est très dur pour tout le monde"

Christian et son épouse ont passé la nuit dans la salle polyvalente, comme une trentaine de personnes évacuées du camping du Bois des Pins. Ils ont vu l'incendie progresser toute la journée d'hier. "Sur les coups de midi, on était en train de faire nos courses. On a dit : 'tiens, ça brûle'. Et en l'espace d'un quart d'heure, toute la colline était enflammée. Très vite, on ne voyait plus rien", explique Christian sur Europe 1. Sandrine, elle, habite en lisière des pins. Elle aussi a été évacuée.

"Dix minutes avant qu'on parte, le feu arrivait ici. Il fallait partir", confie-t-elle. Elle a pu réintégrer sa maison vers 23 h cette nuit, mais n'a pas réussi à trouver le sommeil. "Moi, j'ai quatre enfants. La plus petite a douze ans. Elle pleurait encore à minuit parce qu'elle voyait le feu et elle voyait de la fumée. Et c'est vrai que c'était surtout pour eux qu'on avait le plus peur. J'espère que si c'est quelqu'un qui a déclenché l'incendie, on réussira à le choper, parce que c'est très dur pour tout le monde".

"Il faudra combien d'années pour que ça reprenne ?"

Avant même les investigations, ici, personne n'en doute : l'incendie est d'origine criminelle. Louis ne cache pas sa colère. "Six feux qui démarrent en même temps, pour moi il n'y a pas de doute, c'est d'origine criminelle", affirme-t-il sur Europe 1. "Ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, les dégâts qui sont causés. Il faudra combien d'années pour que ça reprenne ? Et moi, je suis très en colère. C'est lamentable".

Ce mercredi matin, les vacanciers ont pu réintégrer leur maison itinérante. Un hélicoptère a fait des reconnaissances pour permettre de redéployer les effectifs de pompiers qui espèrent réussir à fixer la totalité de l'incendie avant que le vent ne reprenne.