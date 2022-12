«Je poste donc j'existe» : l'étonnant succès des influenceurs seniors

L'influence sur les réseaux sociaux n'est pas qu'une affaire de jeunes, les séniors aussi s'y mettent. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur depuis le confinement, les "silver influenceurs", ces influenceurs séniors aux cheveux gris sont de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux, ils ont entre 60 et 90 ans, ils cassent les codes, parlent bricolage, bien-être, cuisine et ça marche ! Depuis deux ans et demi, les recettes d’Andrée, 85 ans, filmées par son petit-fils font un malheur. "Mamie et math" cumule deux millions d’abonnés sur TikTok, et le succès a été instantané.

Succès fulgurant

"Pendant le confinement, nous vivions tous ensemble à côté de Poitiers, mon petit-fils m’a dit, 'viens Mamie on va faire une petite vidéo, ça va être chouette' et effectivement ça a drôlement bien marché car le lendemain matin son téléphone était bouillant, il a dû le mettre dans le réfrigérateur tellement il avait chauffé, plus de 100.000 appels, c’était impressionnant", raconte l'influenceuse.

Avec du bon sens et de l’humour, Mamie Andrée distille des conseils, ressuscite des recettes d’antan, mais elle reconnait qu’elle devient aussi pour beaucoup une mamie de substitution. "Au départ, il y avait énormément d’ados qui m’envoyaient des messages en me disant : 'est-ce que tu veux bien être ma grand-mère à moi aussi ?' C’est important pour ces jeunes, qui n’ont plus leurs grands-parents, de leur donner des repères, de leur transmettre notre savoir, nous les anciens", confie-t-elle.

Le confinement, un déclic pour beaucoup

L’émergence de ces nouveaux profils d’influenceurs a été décuplée depuis la pandémie de Covid-19. Le confinement a poussé les séniors à augmenter leurs compétences numériques pour pouvoir communiquer avec leurs petits-enfants ou contacter leur médecin. Certains en ont profité pour basculer dans l’univers des influenceurs. Comme une revanche, ces dizaines d’influenceurs aux cheveux gris présents sur les réseaux sociaux séduisent une communauté amusée et avide d’astuces de grand-mères. Et pour Sandrine Paris, psychologue clinicienne et psychothérapeute, ils reprennent aussi le pouvoir.

Lutter contre l'isolement et la perte d'estime de soi

"Aujourd’hui, les personnes âgées veulent faire savoir qu’elles sont bien là, et elles parviennent à faire passer des messages intergénérationnels avec douceur et bienveillance", explique la spécialiste des problématiques du vieillissement. "Et puis cela augmente énormément l’estime de soi d’avoir tous ces retours positifs de jeunes gens sur les réseaux sociaux. Cela permet aussi de lutter un peu contre ce sentiment d’inutilité, cette mort sociale que l’on ressent souvent après la mise à la retraite", ajoute-t-elle.

Jusqu'à 5.000 euros par mois

"Je poste, donc j’existe, c’est quelque chose de nouveau", conclut l'experte. Influenceur sénior, c’est aussi un bon complément de retraite. Pour Mamie Andrée, cela varie de 500 à 5.000 euros par mois. Des revenus désormais gérés par son petit-fils qui en fait son activité principale. En continuant à poster régulièrement des vidéos, Mathieu souhaite aussi que sa mamie laisse une trace numérique indélébile que ses arrières-petits enfants découvriront avec bonheur plus tard, quand elle ne sera plus là.