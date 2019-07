"Je ne pensais pas que c'était possible" : Camille, 17 ans, a eu son bac avec 20,25 de moyenne

Ses notes donnent le vertige, et pourtant, la jeune fille n'a pas pris la grosse tête. Scolarisée dans l'académie d'Aix-Marseille, Camille Lepape a, comme des milliers de jeunes Français, obtenu son baccalauréat, mais avec l'impressionnante moyenne de 20,25 sur 20. "Je ne pensais pas que c'était possible", assure-t-elle au micro d'Europe 1.

Avec 20 en philosophie, 20 en anglais, 20 en allemand, 20 en littérature étrangère en langue étrangère, 19 en histoire, mais encore 19 en sport et un "petit" 17 pour sa matière optionnelle, l'élève de 17 ans a brillé dans toutes les matières. Pourtant, Camille se dit-elle même surprise par ces résultats. "Je savais que je m'en étais sorti, mais 20, je ne pensais pas que c'était possible", explique celle qui dit aimer travailler, sans toutefois se priver.

Le secret : "travailler pour nous-même"

"Je ne fais pas que travailler tout le temps", précise-t-elle, avant de confier sa recette. "Je pense que le secret est de travailler pour nous-même et pas parce qu'on a peur de la réaction de nos parents. Et de savoir que c'est pour nous et pour notre avenir qu'on veut réussir". Si elle reste modeste, Camille se dit toutefois satisfaite de voire que son travail porte ses fruits : "quand on veut le faire, on peut le faire, il faut juste ne pas lâcher".

Forte de ses excellents résultats, Camille Lepape poursuivra ses études dans une des meilleures classes préparatoires parisiennes, et réfléchit à une carrière de journaliste.