«Je me suis battue» : Vanessa raconte la façon dont elle s’est fait une place dans un métier d’homme

PODCAST

"Sapeur-pompier ou chauffeur routier par exemple : de plus en plus de femmes choisissent d'exercer des métiers dits "d'hommes", Vanessa a choisi de son côté d’être agent de sûreté la nuit à la RATP. Un métier risqué qu’elle exerce auprès d’une équipe entièrement masculine. Cette situation l’a poussée à redoubler d’efforts : “Je suis une femme dans un monde d'homme, il faut que je montre que je tiens la route”, confie Vanessa à Olivier Delacroix dans cet épisode du podcast “Dans les yeux d’Olivier” produit par Europe 1 Studio.

Pourtant, la présence de femmes dans ces métiers propices au conflit s’avère être un atout important : “Être une femme, ça adoucit, ça temporise certaines situations, ça apaise”, estime-t-elle. Pour ses collègues masculins, avoir une femme dans l’équipe est également précieux à leur exercice : “C’est un atout”, renchérit Sylvain, associé de Vanessa. “Elle a une grosse maîtrise de soi. C'est impressionnant. Pour nous, c’est un sacré appui”, raconte-t-il au micro d’Olivier Delacroix.

La nuit dans les transports en commun, les agents de sécurité sont régulièrement confrontés aux insultes et aux menaces. Leur objectif est de protéger les passagers mais également le personnel de la RATP. Sylvain confie encore : “Je ne la protège pas plus que mes camarades masculins (...). Souvent, c’est elle qui est amenée à me protéger”. Pour Vanessa, ce métier est une vocation qu’elle exerce brillamment : “C’est ce que j'aime faire, prendre des risques, c'est ce qui me ressemble”, rapporte-t-elle de façon très assurée, dans cet épisode du podcast “Dans les yeux d’Olivier”.