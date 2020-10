Jambon à l'os : nos idées de sauces sans crème, ni moutarde, ni miel

Vous en avez marre des sauces à base de crème, de moutarde ou de miel pour votre jambon à os ? C'est votre jour de chance : Laurent Mariotte et Olivier Poels ont la solution. Ils répondent tous deux à une auditrice à ce sujet dans l'émission La Table des Bons Vivants.

Bière et sirop d'érable

La méthode Laurent Mariotte est la suivante : "faire saisir le jambon à os dans une belle cocotte avec de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, rajoutez de la bière et du sirop d'érable", explique le journaliste. "Faire cuire 3 heures à 170 degrés et au à la fin rajoutez quelques patates douces coupées en morceaux. On prolonge d'une demi-heure, ça fait trois heures et demie. Il faut que ça cuisent longtemps. C'est magnifique." On en salive déjà.

>> Découvrez notre newsletter gastronomie Recevez tous les dimanches à 10h notre newsletter "A table !" pour exceller derrière les fourneaux avec les recettes, conseils et trucs & astuces de Laurent Mariotte, ses chroniqueurs et ses invités. Abonnez-vous ici

Esprit bourguignon

Pour Olivier Poels son amour du vin se traduit en cuisine : "je peux proposer une version au vin rouge dans l'esprit d'un Bourguignon. Donc, avec oignons, carottes, une bonne quantité de vin rouge, on peut rajouter un petit trait de Porto aussi pour arrondir. Si on veut, un petit peu de Madère, éventuellement. On laisse bien cuire puis on lit très légèrement avec un petit roux pour obtenir une substance sirupeuse."