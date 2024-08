«J'aime la France» : séduits par les JO, les touristes étrangers prolongent leur plaisir et restent à Paris

Les JO de Paris sont terminés, mais certains veulent prolonger le plaisir. Malgré la chaleur étouffante, pas question pour Isabelle et sa famille londonienne de quitter Paris après les épreuves olympiques. Ils ont donc décalé leur billet retour de trois jours : "Nous voulions passer plus de temps ici, sentir l'énergie après les JO. On marche beaucoup autour de la tour Eiffel. Paris est vraiment une ville accueillante et c'est vraiment réussi !".

"Je recommande de venir à Paris"

Au pied de la Dame de fer, Cornelle s'essaie au français dans la joie. Pourtant, ce couple d'Américains n'était pas serein à l'idée de venir à Paris : "Il y avait des gens qui manifestaient, des conflits sociaux. On aurait pu changer nos billets plus tôt et aller en Angleterre ou en Allemagne, mais c'est fantastique, je recommande de venir à Paris". Finalement, leur séjour dans la capitale est prolongé jusqu'à samedi.

Et il y a ceux qui ne peuvent pas rester, même si le cœur y est comme Luka : "Être aux Jeux olympiques était incroyable, j'ai vu comment Paris était magnifique. J'aurais voulu rester plus longtemps. J'aime la France. J'aime les Français". Des Français que Luka prévoit de revoir avant la fin de l'été. Un séjour qui, dit-il, ne sera certainement pas le dernier.