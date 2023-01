«J'ai voulu susciter le débat» : le maire de Pantin explique sa décision de renommer la ville

"Nous prenons des mesures concrètes […] mais on n'en parle pas !" Bertrand Kern, maire de Pantin, renommée symboliquement Pantine pour l'année 2023, explique sur Europe 1 les raisons qui l'ont poussées à changer le nom de sa ville, un signe pour lui de l'engagement de la commune dans l'égalité femmes-hommes. C'est une mesure que le maire PS a annoncée lors de ses vœux. Il n'y aura pas de nouveaux panneaux d'entrée de ville ni de modification dans les courriers officiels, seulement un "e" ajouté aux grandes lettres géantes formant le nom de la ville place de la Pointe, le long du canal de l'Ourcq.

"Il y a une espèce de frustration"

C'est surtout la frustration qui a poussé Bertrand Kern à prendre cette décision symbolique. "Nous, les élus, on fait des actions concrètes mais on sent que ce n'est pas repris, qu'on n'en parle pas", déplore-t-il. "Donc en rajoutant ce petit 'e' à Pantin, j'ai voulu susciter le débat, sensibiliser, interroger et je crois que pour le coup, c'est réussi."

[VOEUX DU MAIRE @BertrandKern]

Bertrand Kern présente ses vœux aux Pantinois pour cette nouvelle année.

Et en 2023, la ville de #Pantin s'engage résolument pour l'égalité femmes-hommes et devient Pantine.

La suite ci-dessous pic.twitter.com/ygpLKirftS — Ville de Pantin (@VilledePantin) January 2, 2023

Le maire veut continuer à souligner que renommer sa ville Pantine n'est pas une action prise dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes mais bel et bien le symbole des mesures concrètes prises par la municipalité dans ce domaine. "Il y a une espèce de frustration par rapport au fait que l'on a des actions concrètes, et là je mets un petit 'e' après Pantin pour dire que toute l'année 2023, on va le retrouver pour qu'il puisse symboliser les nouvelles actions que va mener la municipalité et ça suscite des réactions très positives, mais aussi des réactions très négatives."

Déjà de nombreuses mesures prises à Pantin

"Depuis trois ans, on vit une période qui est assez difficile pour le droit des femmes. On a ce décompte sordide des féminicides entre 100 et 150 par an, qui n'est pas acceptable", rappelle le maire. "Vous avez des femmes qui sont moins bien payées à postes équivalents qu'un homme. Vous avez des femmes qui s'interdisent certains métiers, vous avez des femmes qui ne sont pas à l'aise sur l'espace public."

Ainsi, Bertrand Kern énumère sur l'antenne d'Europe 1 les nombreuses mesures prises par la municipalité, bien avant l'ajout de ce "e" qui fait tant parler : il y a par exemple "une intervenante sociale au commissariat de Pantin qui accueille des femmes victimes de violences et qui viennent porter plainte", ou encore l'accueil "l'an dernier de trois danseuses afghanes qui sont en résidence au Centre national de la danse à Pantin, que la Ville loge et que la Ville accompagne dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle". Le maire pointe également un café dans un quartier populaire de la ville où les femmes peuvent se retrouver en toute sécurité.

En renommant temporairement sa commune, Bertrand Kern veut symboliser les actions de l'ombre prises par les élus qui ne sont, selon eux, pas assez mises en avant.