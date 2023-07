«J'ai l'impression d'être en vacances» : à Meaux, les habitants profitent de la plage... au bord de la Marne

On connaissait Paris-Plage, l'opération se décline désormais dans de nombreuses villes, à l'exemple de Meaux, en Seine-et-Marne, au bord de la Marne. Depuis 2007, chaque été, cette ville de la région parisienne ouvre une plage et permet donc aux baigneurs de nager en eau vive gratuitement.

La plage "sans faire trois heures de route"

La Marne, ses guinguettes, ses balades à pied ou en canoë et sa plage : bienvenue à Meaux-les-Bains. Un espace de baignade dans une eau claire et du sable presque blanc. À l'ombre de son parasol, Annie garde un œil sur sa petite fille assise dans l'eau. "Elle m'a dit ce matin 'Maman, on va à la piscine'. Je lui ai dit 'il y a la plage de Meaux'. Alors on est venu ici, elle est super contente."

Une autre fillette creuse un trou dans le sable. Sa mère, Gwendoline, a fait la route depuis Crépy-en-Valois, une quarantaine de kilomètres, pour se sentir comme en vacances. "Moi, je ne peux pas partir en vacances, ce n'est pas possible car on a des petits salaires. Au moins, l'avantage, c'est que j'ai l'impression d'être en vacances pas loin de chez moi. Et je ne suis pas obligée de faire trois heures de route pour aller à Saint-Valéry-sur-Somme, dans le nord de la France."

"Il y a plein de villes voisines qui n'ont pas cette chance"

Pour cette éducatrice spécialisée, la gratuité des lieux est un plus non négligeable, pour Mehdi aussi, son fils dans les bras. "On y est en cinq minutes à pied, c'est vraiment top. C'est vrai qu'il y a plein de villes voisines qui n'ont pas cette chance. Je sais qu'il a la base de loisirs de Jablines un peu plus loin, mais c'est payant donc ça rajoute un petit supplément."

Une plage qui fait figure d'expérimentation alors que l'Ile-de-France veut se réapproprier la Marne et la Seine pour la baignade après les Jeux olympiques 2024.