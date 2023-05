Vacances : la liste des bonnes manières à montrer aux malpolis des plages

Votre voisin de serviette vous a envoyé un nuage de sable dans les yeux en s'installant ? Et le groupe de vacanciers à votre droite a mis sa musique à fond les ballons ? Il y a de quoi s'énerver. À l'approche de l'été, il est temps de rappeler les bonnes manières à la plage. Simple piqure de rappel ou - si vous êtes joueurs - consignes à montrer aux malpolis des bords de mer, Jérémy Côme, chroniqueur bonnes manières dans Bienfait pour vous, s'est penché sur l'ensemble des pratiques de bon sens pour passer un agréable séjour.

Le sable, principal responsable des rixes entre familles

Le sable semble cristalliser toutes les inquiétudes lorsque l'on parle d'incivilités à la plage. La fameuse "tempête de sable" déclenchée lors des secouages de serviettes revient systématiquement en premier dans les débats. Il est donc bon de rappeler qu'il faut faire attention autour de vous avant de vous installer ou de partir d'un emplacement. Et puisque l'on parle de sable, veillez également à ne pas écraser les constructions des plus petits, sinon c'est un conflit assuré avec les parents.

Si la plage est bondée et qu'il y a peu d'espace entre les serviettes, quelques codes de bon sens s'appliquent : attention à la fumée de cigarette ou encore au volume sonore de vos discussions, des enfants ou de votre musique. L'ADN même de la bienséance repose sur la discrétion. La plage est dans l'imaginaire collectif des familles un moment de calme, et certaines attendent ce moment toute l'année ; il faut donc respecter cette volonté ou s'installer plus à l'écart. Aussi, veillez à ne pas laisser de déchets à votre départ.

Les tenues vestimentaires en question

Autre point de discorde : la tenue vestimentaire des vacanciers. Si à la plage être dénudé - en maillot de bain, slip de bain et voire seins nus pour les femmes - est largement accepté, la question se pose aux abords des plages, notamment dans les restaurants. La bienséance veut qu'il faut couvrir son corps à partir du moment où l'on quitte la zone de sable, avec un paréo ou une robe côté féminin et avec un polo et un short côté masculin.

Globalement une seule et même règle générale s'impose : faire attention aux autres ! Alors avant de placer votre serviette, un petit tour d'horizon s'impose.