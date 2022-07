Face aux fortes chaleurs, touristes et Franciliens se ruent à Paris Plages

REPORTAGE

La chaleur fait son grand retour dans l'hexagone. Toute cette semaine, des températures frôlant les 40 degrés à l'ombre sont attendus dans le Sud-Ouest. La chaleur va ensuite remonter vers le nord en milieu de semaine. On parle pour l'instant de vague de chaleur, mais il est possible qu'elle dégénère en canicule, selon les prévisionnistes. Des températures difficilement supportables lorsqu'on vit en ville, notamment à Paris. Pour les aider, la ville de Paris a lancé l'édition 2022 de Paris Plages.

Plus de 30 degrés attendus cette semaine

Ce lundi, il faisait encore 30 degrés sur le goudron des quais de Seine, alors on a rapidement le tee-shirt humide. C'est aussi le cas de la robe de Nathalie qui pour supporter ma chaleur s'est installée sous les brumisateurs : "Avoir l'eau en petites gouttelettes sur le visage, c'est super agréable. C'est bien pour moi, car je travaille toute la journée, donc je ne vais pas m'enfermer chez moi parce qu'il fait chaud, donc j'en profite pour aller là où il y a de l'air et surtout là où il y a de l'eau", explique-t-elle.

Avec cette installation située sur les bords du bassin de la Villette, dans le XIXe arrondissement de Paris, les touristes ont l'impression d'être à l'océan. "Il y a un petit air de vacances, c'est sûr. Mis à part les monuments qu'on voit en face, c'est vrai qu'entre le transat et la Seine, c'est vrai qu'on oublie un peu qu'on est à Paris", explique la mère. "Je trouve ça bien. Ce sont des bonnes idées pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances. Justement, c'est un petit coin de paradis, pas très loin", ajoute-t-elle.

"On essaye de partir de Paris le plus possible"

Sur la pelouse artificielle, sur les transats, certains dorment à poings fermés. Jacques a quitté son petit appartement pour une sieste en plein air. "Ça va être difficile. On essaye de partir de Paris le plus possible et on essaye d'échapper un petit peu au magma de pollution au milieu de Paris, donc on essaie de quitter un peu la capitale pour respirer un petit peu", détaille-t-il.

Les Parisiens, moins chanceux eux, devront affronter la semaine dans la capitale où il fera jusqu'à 36 degrés dès ce mardi.